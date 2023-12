L1 ‍: Nice vise le titre, le mercato sera explosif

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Deuxième de Ligue 1 avec quatre points de retard sur le PSG à mi-championnat, l’OGC Nice souhaite renforcer son effectif lors du mercato hivernal. Deux à trois recrues sont espérées par Francesco Farioli.

L’OGC Nice a débuté la saison avec beaucoup d’humilité et de modestie et finalement, les Aiglons se retrouvent dans la course à la Ligue des Champions… et plus si affinités. A seulement quatre points du leader parisien à l'approche de la mi-championnat, l’équipe de Francesco Farioli est en position très favorable pour décrocher une qualification en C1 la saison prochaine. Cet objectif est maintenant assumé et le mercato de janvier va le prouver puisque selon les informations de Nice Matin, le club azuréen espère se renforcer avec deux, voire trois joueurs. La priorité de l’état-major du Gym est de recruter un attaquant capable de jouer aux trois positions offensives à savoir ailier droit, ailier gauche et avant-centre.

Il faut dire que pendant la Coupe d’Afrique des Nations, Nice va perdre Jérémie Boga et Terem Moffi, deux absences très préjudiciables qu’il va falloir combler. Outre un attaquant, Nice espère recruter un défenseur central afin d’avoir une troisième option viable en cas de coup dur pour Jean-Clair Todibo ou Dante. Enfin, un arrière droit serait également le bienvenu dans la mesure où Ineos ne veut plus que Youssef Atal porte les couleurs de l’OGC Nice. Autrement dit, le mercato hivernal devrait être agité sur la Côte d’Azur, de quoi vivre un mois de janvier sympathique pour les supporters niçois qui espèrent de belles recrues pour venir renforcer l’effectif à la disposition de Francesco Farioli et confirmer la place dans le top 4 de la Ligue 1 lors de la seconde partie de saison.