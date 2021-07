L1 : Melvin Bard est officiellement un joueur de Nice

Dans : OGC Nice.

L'OGC Nice a officialisé la signature de Melvin Bard, le désormais ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a passé avec succès sa visite médicale au retour des JO de Tokyo.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais ont toujours du mal à le digérer, mais c'est pourtant un dossier bouclé, Melvin Bard a signé comme convenu son contrat avec Nice. Le joueur, qui participait aux Jeux Olympiques de Tokyo avec l'équipe de France, est évidemment rapidement rentré après la triste élimination des Bleus et il a été en mesure de finaliser son transfert.

« Melvin Bard est officiellement un Aiglon. De retour des Jeux Olympiques de Tokyo où il était engagé avec l’équipe de France, le jeune défenseur formé à Lyon (20 ans) a passé vendredi avec succès sa visite médicale avant de s’engager avec l’OGC Nice. Le 16 juillet dernier un accord de principe était intervenu avec l’OL et le joueur qui va rejoindre dès aujourd’hui le groupe azuréen. Melvin Bard a découvert le niveau professionnel en décembre 2019, lors d’un match contre Nîmes, avant d’apparaître à 18 reprises (dont 14 en L1) durant le dernier exercice. Technique, discipliné, puissant, capable de se projeter comme de défendre, le natif d’Ecully, pourvu d’un gros potentiel et membre de toutes les équipes de France de jeunes, possède un profil de latéral moderne qui a séduit le Gym », a précisé l'OGC Nice. Pour mémoire, l'Olympique Lyonnais a vendu son latéral gauche moyennant 3 millions d'euros, plus des incentives pour un montant maximum de 2millions d'euros et 20% sur une éventuelle plus-value future.