L1 : Dolberg et Nice, ça sent déjà le divorce

Dans : OGCN.

Deux ans après son arrivée, Kasper Dolberg pourrait quitter l’OGC Nice lors du prochain mercato d’été.

Voiture volée, maison cambriolée, test positif au Covid-19 à deux reprises, blessures à la cheville puis aux adducteurs… Kasper Dolberg vit une saison délicate sur la Côte d’Azur. Et il pourrait s’agir de sa dernière en France puisque selon les informations de Foot Mercato, l’ex-buteur de l’Ajax Amsterdam a émis le souhait de quitter Nice lors du mercato d’été. Un message entendu par la direction azuréenne, qui ne s’opposera pas au départ de Kasper Dolberg en cas de proposition satisfaisante.

Dolberg veut partir et Nice est d’accord pour le vendre, ce qui est déjà un bon début. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il sera facile pour Dolberg de quitter l’OGCN dans la mesure où les Aiglons souhaitent récupérer leur mise de départ dans ce dossier, à savoir près de 20 ME. D’un point de vue salarial, Nice ferait par ailleurs une économie énorme avec le départ de Dolberg, dont le salaire est proche des 3 ME bruts annuels. Reste maintenant à voir où l’attaquant de 23 ans pourrait rebondir. Il dispose de quelques intérêts en Allemagne ainsi qu’en Angleterre…