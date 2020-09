Nice : Vol de voiture et cambriolage, l’acharnement sur Dolberg

Dans : OGCN.

Revenu des matchs internationaux avec le Danemark en cette fin de semaine, Kasper Dolberg a enchainé les mauvaises surprises à sa descente de l’avion.

L’attaquant de l’OGC Nice s’est rendu compte que sa Porsche n’était plus à l’endroit où il l’avait laissée. Un vol qui l’a obligé à rentrer chez lui par d’autres moyens. Et à son arrivée à son domicile, l’avant-centre passé par l’Ajax Amsterdam a constaté que des voleurs s’étaient introduits chez lui sans commettre d’infractions. Ils avaient ainsi utilisé d’un pass d’accès qui était resté dans la voiture du Danois. Les voleurs se sont introduits à son domicile en son absence, et ont fouillé entièrement son appartement, repartant avec 2000 euros en cash et plusieurs téléphones.

Le parquet de Nice a confié l’enquête à la sûreté départementale des Alpes-Maritimes, dévoile L’Equipe. Cela n’empêche pour le moment pas Dolberg d’être dans le groupe pour le match de ce samedi face à Montpellier. Le Danois doit tout de même se poser des questions sur l’enchainement des méfaits dont il est victime, puisque peu après son arrivée, il s’était voler sa montre dans le vestiaire du club, par un joueur qui a ensuite été renvoyé.