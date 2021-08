L1 : Andy Delort à Nice, annonce d'ici 48 heures !

Très ému lorsqu'il a cédé sa place dimanche lors du match Montpellier-Nice, Andy Delort va s'engager d'ici 48 heures avec l'OGC Nice.

Andy Delort aurait probablement préféré s’engager avec l’OGC Nice dans un climat plus serein, mais cela ne sera pas le cas. En effet, alors que le club azuréen doit gérer les effets négatifs engendrés par les incidents du match contre l’OM, le Gym est tout de même tout proche de s’offrir Andy Delort, l’attaquant de Montpellier. Les dirigeants niçois auraient adressé ces dernières heures une proposition à hauteur de 10 millions d’euros à Laurent Nicollin afin qu’il accepte le transfert de son buteur, et le patron du MHSC aurait validé cette opération. De son côté, Andy Delort avait déjà négocié avec le board de l’OGC Nice, histoire de ne pas perdre trop de temps. Selon L’Equipe, ce transfert de Delort devrait être officialisé d’ici 48 heures.

Premier but de la saison pour mon 200eme match en @Ligue1UberEats.

On doit mieux faire et on fera mieux, comptez sur nous 🔶🔷 #SDRMHSC pic.twitter.com/sA6hCVZj28