L'OM KO pour Moffi, Nice joue son va-tout

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

Terem Moffi fait l'objet d'une lutte féroce au mercato entre l'OM et Nice. Toutefois, le Nigérian a choisi les Aiglons. Reste à convaincre Lorient, exigeant financièrement. Les Niçois ont envoyé une nouvelle offre, peut-être celle de la dernière chance.

Il est l'homme le plus convoité du mercato en Ligue 1. Avec ses 12 buts en 18 matches de Ligue 1 et son statut de deuxième meilleur buteur derrière Mbappé, Terem Moffi enflamme l'Europe et surtout le sud-est de la France. L'OM et l'OGC Nice sont les plus actifs sur ce dossier. Les Marseillais avaient semble t-il la faveur du club de l'attaquant nigérian, le FC Lorient. En plus de l'argent, ils proposaient Bamba Dieng en échange de Moffi. Mais, ce dernier est lui bien plus sensible aux arguments des Aiglons, venus très tôt aux renseignements.

20 millions + 3 de bonus, Nice veut faire plier Lorient

Ces dernières heures, il est ressorti que Moffi veut jouer à Nice et pas à Marseille. Les Azuréens sont donc en position de force sauf qu'ils n'arrivent pas à convaincre Lorient sur le plan financier. Ils enchaînent les offres, jugées toutes insuffisantes par le président Loic Féry. Le Breton ne veut pas brader son élément fort, attendant peut-être des sommes conséquentes de la Premier League.

🚨Info: Terem Moffi 🇳🇬💫



▫️Nice propose désormais 23M€ (20 + 3M€ de bonus) pour l'attaquant de Lorient qui souhaite rejoindre les Aiglons.https://t.co/iqOsKUKesr — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 25, 2023

Selon Foot Mercato, Nice n'en démord pas et propose une cinquième offre aux Merlus. Celle-ci est de 20 millions d'euros + 3 millions de bonus. Le directeur sportif Florent Ghisolfi a même fait le déplacement en Bretagne pour conclure les négociations. Une preuve supplémentaire de la motivation des Niçois à signer Moffi. Un entêtement d'autant plus révélateur que l'OGCN possède un plan B bien plus simple, Youssef En-Nesyri. Le Marocain est d'accord pour rejoindre la Côte d'Azur et Séville le vend moins cher. Mais, Nice a jeté son dévolu sur Moffi, l'homme en mesure de ramener les Azuréens sur le devant de la scène selon eux.