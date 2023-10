Israël-Palestine ‍: 7 matchs de suspension pour Atal, il applaudit

Dans : OGC Nice.

Par Adrien Barbet

Suite à sa publication polémique sur le conflit entre Israël et la Palestine, Youcef Atal a écopé d'une suspension de 7 matchs par la Ligue de Football Professionnel (LFP). Une bonne mesure pour ce sociologue.

Le 14 octobre dernier, Youcef Atal a partagé sur ses réseaux sociaux, une publication appelant à « un jour noir pour les Juifs ». Immédiatement, cette republication a fait le tour des réseaux sociaux. S'il s'est rapidement excusé, le joueur de l'OGC Nice a fait l'objet d'une enquête de la commission de discipline de la LFP. Ainsi, l'instance qui gère le football français a décidé d'infliger une sanction de 7 matchs au défenseur algérien, alors que son club l'avait également suspendu jusqu'à nouvel ordre. Le Gym n'a pas fait appel de cette sanction. Youcef Atal ne pourra donc fouler une pelouse de Ligue 1 qu'à partir du 20 décembre et un match contre le RC Lens. Pour Médéric Chapitaux, cette condamnation est un bon exemple de fermeté, comme il l'a expliqué sur BFMTV-RMC.

La sanction de Youcef Atal, il valide

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Youcef Atal (@youcefatal)

« En relayant ce type de propos, les personnalités publiques ont un rôle sur la population et sur les jeunes joueurs. Là, il faut être très ferme et je trouve que la décision qui a été prise montre la fermeté de la fédération et de l'État français par rapport à sa posture. Ce qui va être intéressant, c'est d'effectuer une graduation. À quel niveau on se trouve dans l'islamisme de ce joueur ? Est-ce que c'est de la simple bêtise ? Est-ce qu'on est sur une forme de communautarisme, de séparatisme, de radicalisation ? C'est l'enquête qui va le déterminer » a expliqué le sociologue, auteur d'une enquête sur l'islamisme dans le sport français. L'ancien gendarme estime d'abord que Youcef Atal a fait une erreur, mais souhaite tout de même avoir le verdict final de cette enquête à l'encontre du joueur de 27 ans.