Finalement, Lloris ne reviendra pas à Nice et s'explique

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

Annoncé de retour à l'OGC Nice dans les dernières heures du mercato, Hugo Lloris ne reviendra pas dans son club formateur. L'ancien gardien et capitaine de l'Equipe de France justifie son choix par le timing de l'opération.

Après Dembélé, Hernandez, Mendy et Umtiti, il n'y aura pas de 5e champion du monde 2018 arrivant en Ligue 1 au mercato. Après un été complet lors duquel il a été envoyé à Nice, Hugo Lloris restera finalement à Tottenham. Le désormais ancien gardien de l'Equipe de France a dit non aux Aiglons dans les dernières heures du mercato. Mis sur le banc par Vicario chez les Spurs, il semblait logique de voir Lloris rejoindre son club formateur. Toutefois, le principal intéressé a pris tout le monde à contre-pied en refusant le transfert. Un choix mystérieux, rapidement justifié par Hugo Lloris dans Nice-Matin ce samedi.

Nice a appelé Lloris bien trop tard

L'OGC Nice l'a contacté bien trop tard vendredi soir, lui demandant une décision rapide qu'il n'a pas voulu faire. « Hier, à une heure de la clôture du mercato, je reçois l’appel d’un agent qui évoque la possibilité de rejoindre l’OGC Nice. Les perspectives de jeu et le projet sportif, véritables moteurs de décision pour un joueur, bien au-delà des conditions financières, ne sont pas abordés clairement. Mon parcours professionnel démontre que l’échange, le partage et la construction collective ont toujours forgé mes décisions. Plus encore s’il s’agit de revenir au club qui m’a vu naître et formé. Les supporters, l’équipe et la saison amorcée méritent mieux qu’une décision à l’emporte-pièce sur un coup de fil sans attente ou projet clair à une heure de la clôture du mercato. A un moment où je ne m’attends pas à ça », a t-il indiqué.

Comment l'OGC Nice a raté Hugo Lloris à quelques minutes de la fin du mercato

➡️ https://t.co/YG7ac9a2eN pic.twitter.com/C60EivI164 — Nice-Matin (@Nice_Matin) September 2, 2023

Une question de timing qui est la face visible de l'iceberg. En effet, avec plus de temps pour réfléchir, Lloris aurait sans doute pris la même décision. En cause, le fait que Nice ait déjà un bon gardien avec Bulka, empêchant Lloris de revendiquer beaucoup de temps de jeu chez les Aiglons. « Pour être honnête, je ne pouvais pas m’engager sans cette vision commune partagée au minimum avec le président et l’entraîneur. L’OGC Nice reste et restera un club différent pour moi. C’est ma ville, mon club, mon sang. Un gardien (Marcin Bulka) est en place aujourd’hui. Il est sans doute l’un des meilleurs en ce début de saison. Il a une carrière prometteuse devant lui. Rejoindre un club pour jouer, construire, performer, oui, signer sans vision sportive et impact positif direct sur l’équipe, non », a t-il confié en interview. Une déception pour les supporters niçois et les suiveurs de la Ligue 1. Mais, c'est un refus logique pour le joueur de 36 ans qui ne recherche plus que le plaisir de jouer désormais dans sa fin de carrière.