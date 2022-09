ECL : Delort offre un point à Nice après le chaos

Dans : OGC Nice.

Par Alexis Rose

1ère journée de l'Europa Conférence League :

Allianz Riviera.

Nice - FC Cologne : 1-1.

Buts : Delort (62e sur penalty) pour Nice ; Tigges (19e) pour Cologne.

Débuté avec une heure de retard à cause des violents incidents qui se sont déroulés dans les tribunes de l’Allianz Riviera entre les supporters allemands et les supporters niçois, ce match entre Nice et Cologne a finalement débouché sur un nul (1-1). Delort répondant sur penalty (62e) à l’ouverture du score de Tigges pour Cologne en première période (19e).

💪 Auteurs d'une grosse seconde période, les Aiglons sont revenus à la hauteur de leur adversaire.#OGCNice #OGCNKOE pic.twitter.com/lUXQaWnSpK — OGC Nice (@ogcnice) September 8, 2022

Avec ce nul, l’effectif de Lucien Favre se rassure donc un peu après un début de saison compliqué. La semaine prochaine, le Gym cherchera à enchaîner contre le Partizan Belgrade, auteur d’un 3-3 face à FC Slovacko, histoire de faire honneur au foot français dans cette Europa Conférence League.