Des recrues promises, Favre rafraîchit la mémoire de Nice

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

Après le match nul contre le Cercle Bruges (1-1) en amical ce samedi, Lucien Favre a envoyé un message à ses dirigeants. Le nouvel entraîneur de l’OGC Nice a rappelé à ses supérieurs la nécessité de recruter. Ce qui figurait parmi les conditions de son retour.

Débarrassé de Christophe Galtier, dont les ambitions ne correspondaient plus à celles de la direction, l’OGC Nice a choisi un entraîneur au moins aussi exigeant. Avant de revenir, Lucien Favre a en effet réclamé et obtenu certaines garanties, notamment en ce qui concerne le recrutement. Deux semaines plus tard, force est de constater que le mercato du Gym n’avance pas aussi vite que prévu. C’est pourquoi le Suisse s’est permis un petit rappel avant le stage de préparation prévu du 14 au 23 juillet.

« On me l’avait bien dit avant que je vienne là »

« De nouvelles recrues pour le stage au Portugal ? On verra. Je me rappelle la première année (à Nice en 2016), quelques joueurs sont arrivés très tard. C'est typique de la période des transferts, a d’abord relativisé Lucien Favre après le match nul contre le Cercle Bruges (1-1) ce samedi. On va tenter de faire du mieux possible jusqu'à la fin des transferts. On a besoin de transferts. Tout le monde était d'accord (au sein de la direction du club). On me l'avait dit bien avant que je vienne là. Mais les transferts, ça ne se fait pas comme ça. C'est très difficile, il y a de la concurrence. »

C’est donc avec un groupe limité que Nice affrontera Benfica, Fulham et la Roma pour se préparer. « On a plusieurs matchs prévus. Mais on aimerait aussi faire des onze contre onze en interne pour voir les joueurs dans leur position, voir comment ils agissent dans un système, etc... On va bosser. Je ne veux pas rester fixé sur un système. A la fin, tout dépend des joueurs qu'on aura », a glissé le coach des Aiglons, pas encore inquiet, mais bien déterminé à faire respecter les engagements pris par le propriétaire INEOS.