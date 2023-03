Waldemar Kita bouche un trou de 21 ME à Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Décrié par les supporters à Nantes, Waldemar Kita a tout de même réinjecté 21 millions d’euros dans les caisses du club la saison dernière.

Les caisses du FC Nantes, mises à mal par la crise du Covid-19, ont reçu de l’argent frais de la part de l’actionnaire Waldemar Kita. En effet, à en croire les informations du site Actu Nantes, le propriétaire du club de Loire-Atlantique a réinjecté 21 millions d’euros dans les caisses du FC Nantes lors de la saison 2021-2022. Un geste fort qui prouve l’engagement de Waldemar Kita, lequel avait remis au pot à hauteur de 17,45 millions d’euros lors de la saison précédant. Le média rappelle que le président du FC Nantes aurait toutefois pu s’éviter de signer un tel chèque pour renflouer les caisses de son club s’il avait réussi à vendre Randal Kolo-Muani, lequel est parti libre à la fin de son contrat en juin 2022 et qui est désormais estimé à près de 100 millions d’euros par son club de Francfort.

Waldemar Kita a lâche 21 ME de sa poche en 2021-2022

Le média indique par ailleurs que, la créance du FC Nantes auprès de son propriétaire, via la holding Flava Group, atteint désormais 77,55 millions d’euros. Parallèlement, le Collectif nantais tente toujours de racheter le FC Nantes. Lancé en 2021 à l’initiative de Mickaël Landreau et de Philippe Plantive, le projet n’a toutefois pas beaucoup de chances d’aboutir à court ou moyen terme. Et pour cause, le Collectif Nantais n’a permis de soulever que 8 millions d’euros auprès des entreprises régionales et des anciens joueurs du club. Une somme très loin des 20 millions d’euros espérés à l’origine mais le Collectif Nantais ne perd pas espoir et a mandaté une banque d’affaires pour l’accompagner dans la recherche de fonds et d’un actionnaire majoritaire capable de booster le projet. En attendant, Waldemar Kita reste plus que jamais le patron d’un club qu’il continue de financer à 100 %. Ce que les supporters nantais ne pourront pas lui reprocher même si Waldemar Kita a commis son lot d’erreurs sportives ces dernières années.