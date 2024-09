Vente FC Nantes ‍: Kita balance tout

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Le FC Nantes n'échappe pas à la crise que traverse le football français en raison de la baisse drastique des droits TV. De quoi relancer les bruits d'une possible vente par Waldemar Kita.

Propriétaire du club de Nantes depuis 17 ans, Waldemar Kita a injecté pas énormément d'argent dans les caisses du club pour des résultats sportifs très maigres, même si les Canaris ont tout de même gagné la Coupe de France en 2022. Cependant, l'homme d'affaires n'est pas aimé par les associations de supporters et il le sait très bien. Cela ne l'empêche pas d'avoir confié le rôle de président à son fils, Franck. Et lorsque dans L'Equipe, on l'interroge sur la possibilité d'une vente du FC Nantes et d'un départ rapide, Waldemar Kita n'a aucune hésitation. Même si la situation est très complexe pour son club, comme pour les autres équipes de Ligue 1, il ne veut pas tout bazarder et voir le club passer dans les mains d'un investisseur incapable d'assumer le poids financier d'une équipe.

Nantes ne sera pas vendu dans l'urgence

À demain les Jaune et Vert !#OnEstNantes pic.twitter.com/qS8Qr8DmGX — FC Nantes (@FCNantes) September 28, 2024

Dans le quotidien sportif, Waldemar Kita repousse donc totalement, ou presque, la possibilité d'une vente de Nantes et précise ne pas avoir demandé à des émissaires de lui trouver un repreneur. « Je n'ai jamais mandaté qui que ce soit et je n'ai jamais été en négociations avec quelqu'un de sérieux. Il y a des gens qui m'appellent et qui veulent le club gratuitement. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas l'entretenir. Il faut un projet solide et les finances qui suivent. Si je pense que quelqu'un peut faire mieux que moi, ça ne me pose aucun problème. Si je m’imagine encore longtemps à Nantes ? Moi peut-être pas, mais Franck, oui, donc c'est pareil », précise l'homme d'affaires franco-polonais. Les éventuels candidats au rachat du FC Nantes devront donc avoir des vraies garanties financières et le prouver.