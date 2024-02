Une pépite de Nantes à Manchester City, c’est du sérieux

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Un grand espoir du centre de formation du FC Nantes a tapé dans l’œil de Lens, de Tottenham ou encore de Manchester City, qui se tiennent prêts à dégainer une offre dès l’été prochain.

Ce n’est pas une nouveauté, les clubs français sont très observés par les cadors européens en raison des pépites qui sortent régulièrement de leur centre de formation. L’été prochain, c’est le FC Nantes qui pourrait être sous le feu des projecteurs en raison de l’éclosion de l’un de ses grands talents en la personne de Bastien Meupiyou. Le défenseur central de 17 ans n’est apparu qu’une seule fois en Ligue 1 cette saison, mais ses prestations avec l’équipe évoluant en National 3 ou encore avec les U19 en Youth League ont tapé dans l’œil de plusieurs cadors européens. A l’échelle nationale, le RC Lens a flashé sur les prestations de Bastien Meupiyou. Mais les Sang et Or vont avoir du boulot pour recruter le joueur du FC Nantes, que les Canaris aimeraient prolonger au-delà de juin 2025.

🚨 Tottenham and Manchester City monitoring Bastien Meupiyou 🇫🇷💫



🔹The french defender will stay in Nantes



🔹Lens made an offer this winter. Rejected by Nantes who wants to extend his contract (june 2025)



⚠️ One to watch next summer 👀 pic.twitter.com/YYgN90XOdk — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 31, 2024

Et pour cause, la Premier League a d’ores et déjà un œil sur le défenseur central français de 17 ans et ce ne sont pas n’importe quels clubs qui sont venus aux renseignements. D’après les informations de RMC, Manchester City et Tottenham surveillent avec la plus grande attention la progression de Bastien Meupiyou et se tiennent prêts à soumettre une offre au club de Loire-Atlantique dès le prochain mercato. Lens n’a pas attendu et a tenté de griller la concurrence en se rapprochant de Nantes dès le mois de janvier pour essayer de récupérer le joueur cet hiver… en vain. Meupiyou n’a aucune chance de partir en cours de saison. L’été prochain en revanche, la donne sera différente. Si son grand espoir défensif n’a pas prolongé d’ici le mercato, Nantes pourra ouvrir la porte à un départ du natif de Paris. Mais la priorité de l’état-major nantais est bien évidemment de convaincre le jeune défenseur de prolonger son bail sur la durée au sein de son club formateur, ce qui permettrait d’écarter la concurrence de Tottenham ou encore de Manchester City.