Sorba Thomas victime d'insultes racistes, Nantes réagit

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel publié ce dimanche midi, le FC Nantes a condamné les insultes racistes dont Sorba Thomas a été victime sur les réseaux sociaux après la défaite des Canaris à Lens.

« Le FC Nantes exprime sa profonde indignation suite aux insultes racistes dont a été victime Sorba Thomas à l’issue de la rencontre contre le RC Lens sur les réseaux sociaux. Le Club tient à apporter son soutien total et inébranlable à son joueur, ainsi qu’à toutes les personnes confrontées à de telles attaques. Le FC Nantes rejette fermement toute forme de racisme et de discrimination. Ces comportements sont en totale contradiction avec les valeurs que défend le club et avec l’esprit du sport » a publié le club nantais dans un communiqué officiel ce dimanche.