L'OM dit non à Alban Lafont

Par Corentin Facy

Malgré un contrat jusqu’en 2027 avec Nantes, Alban Lafont a peut-être disputé son dernier match sous les couleurs des Canaris face à Monaco le 19 mai dernier. Le gardien de 25 ans suscite l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1, mais l’OM n’est plus cité parmi ses prétendants.

Il y a quelques semaines, on apprenait que l’Olympique de Marseille était particulièrement intéressé par deux gardiens de Ligue 1 afin de concurrencer Pau Lopez la saison prochaine. Guillaume Restes (Toulouse) était cité comme le choix n°1 de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia, mais le nom d’Alban Lafont (Nantes) était également évoqué. Le capitaine des Canaris a alterné le chaud et le froid avec le club de Loire-Atlantique ces dernières années mais conserve une belle cote sur le marché des transferts. A seulement 25 ans, il est toujours considéré comme un joueur à fort potentiel, dont le niveau maximum n’a sans doute pas encore été atteint.

C’est ainsi qu’après une saison éprouvante à Nantes, Alban Lafont pourrait faire ses valises cet été, d’autant qu’il dispose de certaines touches très intéressantes en Ligue 1. A en croire les informations du site Live Foot, deux clubs de l’hexagone sont intéressés. Le RC Lens a manifesté son intérêt afin de compenser un éventuel départ de Brice Samba, le gardien des Sang et Or ayant une belle cote en Angleterre ainsi que dans les championnats exotiques. Le Stade Rennais fait également partie des clubs ayant coché le nom d’Alban Lafont afin de prendre la succession de Steve Mandanda à moyen terme. L’OM n’est en revanche pas cité par le média parmi les éventuels prétendants d’Alban Lafont.

Le club phocéen envisage-t-il finalement de poursuivre avec Pau Lopez ? Ou bien simplement, les dirigeants de l’OM ne font plus d’Alban Lafont une piste sérieuse. Quoi qu’il en soit, son départ ne fait plus guère de doute. En revanche, son contrat longue durée en faveur du FC Nantes va obliger les prétendants du gardien canari à débourser une somme avoisinant les 15 millions d’euros pour obtenir le feu vert de la famille Kita.