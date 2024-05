Nantes et Rémy Descamps, c'est fini

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Trois ans après avoir rejoint le FC Nantes, Rémy Descamps a officialisé ce dimanche son départ du club alors qu'il était en fin de contrat.

C'est via son compte Instagram que le gardien de but de 27 ans a confirmé que faute d'une prolongation de contrat, il quittait donc les Canaris. « C’est avec un mélange d’émotions que je vous annonce aujourd’hui mon départ du club après trois saisons inoubliables. J’ai eu l’immense privilège de représenter les couleurs nantaises, une expérience dont je suis extrêmement fier. Au cours de ces trois saisons, j’ai eu le privilège de contribuer à l’histoire de ce club, de partager des moments forts et de vivre des instants inoubliables. Cependant, je dois reconnaître qu’à certains moments, je n’ai pas toujours ressenti une pleine reconnaissance de mes efforts au sein du club. Malgré ces défis, j’ai toujours porté avec fierté le maillot nantais, sachant que chaque match était une chance de représenter ce club avec tout mon engagement et ma détermination. À vous, chers supporters, je tiens à exprimer toute ma gratitude pour votre soutien indéfectible. C’est grâce à vous que nous avons pu atteindre de tels sommets collectifs et que nous avons pu célébrer ensemble nos succès. Je tiens également à remercier tout le personnel du club pour leur dévouement et leur travail acharné. Sans votre soutien, nos victoires n’auraient pas eu la même saveur. En quittant le club, je sais que ces souvenirs seront à jamais gravés dans ma mémoire. Mais je pars avec la fierté d’avoir représenté ce club avec tout mon cœur et de lui avoir apporté un trophée mérité, presque deux.. Avec toute ma reconnaissance et mes meilleurs vœux pour l’avenir », a indiqué Rémy Descamps sur les réseaux sociaux.