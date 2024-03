L'arbitre meilleur joueur de l'OM, Nantes accuse

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a logiquement dominé Nantes (2-0) dimanche soir au Vélodrome, mais du côté des visiteurs on en veut terriblement à François Letexier, arbitre de la rencontre.

Désormais arbitre français numéro 1 devant Clément Turpin, François Letexier ne s'est pas fait que des amis du côté de Nantes et dans les couloirs du stade marseillais, cela grognait dur contre celui qui dirigeait la rencontre. Par deux fois, l'arbitre a même mis en furie Jocelyn Gourvennec et Waldemar Kita en ne sifflant pas un penalty que l'entraîneur du FC Nantes et son président jugeaient évident. Alors, au moment où les Canaris sont dorénavant barragistes de Ligue 1, les propos contre François Letexier, mais également ses collègues de la VAR, étaient plutôt violents. Car du côté du FC Nantes, on estime que Chancel Mbemba avait bien fait main de la surface (50e), et le joueur de l'OM était même soupçonné d'avoir par ailleurs fait faute sur Simon en première période (36). De quoi faire disjoncter Waldmera Kita après la défaite 2-0 à Marseille.

😤 La colère de Waldemar Kita dans les couloirs :



"LA VAR ÇA EXISTE ! INCROYABLE DE VOIR ÇA."#OMFCNA pic.twitter.com/NpgTia4dOU — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 10, 2024

Dans une séquence saisie par une caméra installée dans les couloirs du Vélodrome, et au moment où les deux équipes rentrent vers les vestiaires, on entend et voit le président nantais hurler sa colère. « La VAR ça existe. Il y en a marre à la fin. Il y a deux mains, Incroyable de voir ça, ce n’est jamais vérifié à la VAR, ça ne sert à rien la nouvelle technologie si vous ne vérifiez pas. Il y a une main énorme. Il y en a marre de ces mecs qui vous regardent méchamment en plus », balançait un Waldemar Kita chaud comme la braise, même s'il sait que ce coup de sang lui vaudra une suspension et surtout ne changera rien au score final. Mais il n'y avait pas que lui de furieux, car son entraîneur, averti pour contestation par François Letexier, a confié son mécontentement en tentant de ne pas aller trop loin afin d'éviter une sanction.

Letexier, un contentieux avec Nantes ?

En conférence de presse, Jocelyn Gourvennec estime que non seulement les arbitres ont eu tort sur leurs décisions, mais qu'en plus François Letexier s'est mal comporté à son encontre. « On est victime d’un arbitrage qui n’est pas conforme à ce qu’il aurait dû être. Il y a deux penalties qui ne sont pas accordés et surtout la VAR n’intervient pas pour aider Letexier qui ne voit pas que Mbemba marche sur le pied de Simon en première période. C’est une faute. On a été sanctionné pour la même chose contre Metz dimanche dernier. Et je ne parle même pas de la quadruple main après la pause sur la frappe de Mohamed alors que le ballon allait rentrer (…) Mon carton jaune ? C’est scandaleux, c’est honteux. Je n’ai rien dit de spécial. J’ai juste manifesté un peu d'énervement. Mais si les arbitres ne sont pas capables de comprendre que quand on est coach de Ligue 1 il y a un peu d'énervement, un petit peu de tension… Je n’ai jamais mal parlé à un arbitre, ni insulté qui que ce soit sur un terrain. Je ne vais pas commencer maintenant. Ils mettent des cartons pour montrer une pseudo-autorité », fulminait Jocelyn Gourvennec, qui sait qu'entre François Letexier il y a un vieux contentieux.

En effet, si l'arbitre français n'avait plus officié sur un match du FC Nantes depuis plus d'un an et demi, c'est qu'en octobre 2022, il avait été au cœur d'une énorme polémique lors d'un match entre Nantes et Nice. François Letexier avait oublié un penalty pour les Canaris avant d'en accorder en toute fin de match à Nice, ce qui avait valu à deux joueurs nantais (Kader Bamba et Alban Lafont), furieux, de se faire expulser après le coup de sifflet final. A l'époque, Antoine Kombouaré, alors entraîneur du FC Nantes, avait accusé l'arbitre de « malhonnêteté ». Visiblement, dans le camp nantais, personne n'avait oublié. Par ailleurs, sur ce match, tout comme sur celui de dimanche contre l'OM, des anciens arbitres ont estimé que leur collègue s'était trompé.