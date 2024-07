Kombouaré confirme une saignée au FC Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Adrien Guyot

Le FC Nantes sort d’une nouvelle saison galère. Les Canaris espèrent des jours meilleurs mais plusieurs cadres de l’équipe ont émis le souhait de partir, comme l’a confirmé Antoine Kombouaré.

Le FC Nantes sera bien dans l’élite l’an prochain. Non sans peine, tant les Canaris ont une nouvelle fois vécu une saison délicate sur le plan sportif. Après Pierre Aristouy et Jocelyn Gourvennec, Antoine Kombouaré est revenu pour sauver son club de cœur et il a pleinement réussi sa mission. Cependant, le chantier estival ne fait que commencer et le technicien kanak a confirmé en conférence de presse que plusieurs joueurs ont demandé à partir. Les cadres Pedro Chirivella, Alban Lafont et Douglas Augusto, hommes de base de l’effectif nantais, ont des envies d’ailleurs tandis que le directeur général délégué Franck Kita sera à l’écoute d’offres au sujet de son attaquant égyptien Mostafa Mohamed. Ce qui contraint le FC Nantes à rebâtir un socle suffisamment solide pour être à la hauteur de ce que demande la Ligue 1.

En conférence de presse, Kombouaré a confirmé que Douglas Augusto, arrivé l’été dernier, et Lafont, au club depuis 2019, ont demandé à partir. Il a également évoqué la situation de Pedro Chirivella : «Pedro en est à sa quatrième saison. Il a envie d'aller voir ailleurs. C'est bien pour lui et pour nous. Ce n'est pas qu'une question de lassitude. Vous avez des joueurs qui restent dans des clubs, qui gagnent beaucoup, mais qui ont envie de voir autre chose. Lui, c'est un peu différent. Sur les quatre dernières saisons, on vit trois maintiens difficiles. Il a fait son temps», a-t-il lâché selon des propos repris par RMC Sport. Seule certitude, Nantes va devoir dégraisser son effectif avant de remplacer numériquement les départs. Pour rappel, Matthis Abline va rejoindre définitivement le FCN en provenance du rival rennais pour un montant d’environ 10 millions d’euros, et les Kita ont besoin de liquidités afin de finaliser leur mercato dans le sens des arrivées.