Nantes ‍: Matthis Abline signe pour quatre ans

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Le FC Nantes a trouvé un accord avec le Stade Rennais pour le transfert de Matthis Abline, prêté la saison passée par le club breton aux Canaris.

« Le FC Nantes, le Stade Rennais et Matthis Abline ont trouvé un accord pour le transfert définitif de l'attaquant. Matthis Abline s'est engagé pour les quatre prochaines saisons. Prêté la saison dernière, Matthis Abline s'est engagé avec le FC Nantes pour les quatre prochaines saisons », a indiqué le club de Waldemar Kita. L’attaquant s’est réjoui de rejoindre définitivement le club de Loire-Atlantique. « Je suis très heureux et j'ai surtout hâte de commencer la saison et de performer, a lancé l'attaquant au moment de signer son contrat. C'est une suite totalement logique et j'ai encore faim de montrer ce que je sais faire pour continuer à éclore. (...) On a à coeur, tous ensemble, de faire une grosse saison. Je suis très content d'être ici », a confié Matthis Abline.