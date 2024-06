10 ME, Nantes est royal avec Rennes au mercato

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Prêté à Nantes la saison dernière, Matthis Abline était reparti à Rennes il y a quelques semaines. Mais, les Canaris l'ont beaucoup apprécié lors de son passage et ils ont décidé de faire une folie pour le reprendre définitivement.

Le cœur de Matthis Abline avait penché pour Nantes par rapport à Rennes, désormais son contrat en fait de même. Formé chez les Rouge et Noir, l'attaquant de 21 ans avait été prêté chez le rival nantais la saison dernière. A peine arrivé en Loire-Atlantique, il n'avait pas tardé à clamer son amour pour les Canaris provoquant la colère des supporters rennais. Néanmoins, à l'issue de la saison, il est reparti à Rennes qui a activé sa clause de rachat fixée à 2 millions d'euros. Un déchirement pour le FC Nantes qu'Abline avait bien aidé à se sauver après une saison difficile.

Abline signe à Nantes pour 10 ME

Finalement, Nantes a décidé de consentir à un gros effort financier pour se lier définitivement à Matthis Abline. Selon les informations du quotidien régional Ouest-France, le transfert définitif d'Abline à Nantes est réglé depuis vendredi. Les Canaris vont mettre pas moins de 10 millions d'euros pour s'offrir le prometteur attaquant français. Des bonus pourraient vite s'ajouter à cette somme. Abline bénéficiera d'un contrat de 4 ans avec le FCN. C'est le transfert le plus onéreux de l'histoire du club alors que Nantes avait proposé 6 millions d'euros à Rennes il y a quelques semaines.

#FCNantes - Matthis Abline plus gros transfert de l’histoire du club, 10 M€ !

Le supporter qui a fait un break de 6 mois doit halluciner 😵 https://t.co/hm8y1xpKdI — Simon Reungoat (@SimonReungoat) June 29, 2024

Un fameux pari alors que Nantes attend toujours l'argent des droits TV de la Ligue 1. Mais, les Rennais ont été coriaces en affaire et Nantes a succombé aux demandes de ses rivaux régionaux. Il faut dire que le jeune attaquant de 21 ans était la priorité d'Antoine Kombouaré en attaque. Lors de la saison qui vient de s'achever, Abline a inscrit 5 buts en 22 apparitions en Ligue 1. Il a joué un rôle non négligeable dans le maintien de Nantes en Ligue 1 et il bénéficie surtout du statut d'international français dans les catégories de jeunes.