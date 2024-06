L1 ‍: Nantes tremble pour son meilleur buteur

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Vive inquiétude à Nantes après la blessure du buteur Mostafa Mohamed lors du match entre l’Egypte et la Guinée-Bissau lundi. Une rupture des ligaments croisés est évoquée pour le buteur maison des Canaris.

Auteur de 8 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison, Mostafa Mohamed a largement contribué au maintien du FC Nantes en s’imposant comme l’atout offensif n°1 des Canaris. Actuellement en sélection avec l’Egypte pour disputer les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde, le buteur des Pharaons suscite depuis le match contre la Guinée-Bissau lundi une vive inquiétude. Et pour cause, Mostafa Mohamed a été contraint de sortir sur blessure et une rupture des ligaments croisés est redoutée par le staff égyptien. Selon les informations du journal Ouest France, des examens vont être pratiqués ce mardi afin d’établir un diagnostic et savoir s’il s’agit d’un simple étirement des ligaments ou d’une rupture des ligaments croisés, qui entrainerait alors une indisponibilité estimée à six mois au minimum. De quoi faire trembler Antoine Kombouaré et l’état-major du FC Nantes d’autant qu’une éventuelle blessure longue durée de Mostafa Mohamed aurait des conséquences directes sur le prochain mercato du club de Loire-Atlantique.