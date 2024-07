Un grand buteur ciblé, Nantes lutte avec la DNCG

Dans : FC Nantes.

Confronté au possible départ de Mostafa Mohamed, le FC Nantes prépare le recrutement d’un nouvel attaquant. Le club nantais a entamé des discussions avec Mayence pour l’ancien Strasbourgeois Ludovic Ajorque. Mais la sanction prononcée par la DNCG représente un obstacle.

Ça va encore bouger dans le secteur offensif des Canaris. Ce mercredi, le FC Nantes a officialisé le retour de Matthis Abline pour 10 millions d’euros, plus 2 millions d’euros en bonus. Il s’agit tout simplement du plus gros transfert de l’histoire du club nantais. Et ce ne sera peut-être pas le seul investissement effectué en attaque. La direction peut effectivement anticiper le remplacement de Mostafa Mohamed, annoncé sur le départ.

« S’il y a des opportunités pour lui, on les examinera, confiait l’entraîneur Antoine Kombouaré cette semaine. Il ne dit pas qu’il veut absolument revenir à Nantes. Il est aussi en train de chercher de son côté. » Pour compenser la possible sortie de l’international égyptien, le FC Nantes pense à récupérer un ancien buteur de Ligue 1. Le quotidien régional Ouest-France révèle la piste menant à Ludovic Ajorque (30 ans).

La masse salariale encadrée

Rappelons que l’ex-attaquant de Strasbourg avait quitté la France en janvier 2023 pour défendre les couleurs de Mayence. En Allemagne, le Réunionnais sort d’une saison mitigée avec 15 titularisations et seulement 2 buts inscrits en Bundesliga. Bien que sous contrat jusqu’en 2026, Ludovic Ajorque ne sera pas forcément retenu. Le média Foot Mercato affirme que Mayence et le FC Nantes sont actuellement en discussion pour le transfert de l’avant-centre intéressé par un retour en Ligue 1.

Il faut dire que son grand gabarit avait fait des dégâts dans les défenses du championnat lorsqu’il évoluait du côté de la Meinau. Il s’agirait d’un joli coup pour les Canaris. Mais sans parler des négociations en cours, le salaire de Ludovic Ajorque pourrait poser problème à cause de la sanction infligée par la DNCG. Le gendarme financier a récemment prononcé un encadrement de la masse salariale nantaise. Un obstacle forcément gênant.