Officiel : Mostafa Mohamed, le nouveau buteur du FC Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Alexis Rose

En quête d’un nouvel attaquant pour compenser le départ libre de Randal Kolo Muani à Francfort, le FC Nantes vient de trouver son bonheur. Puisque ce jeudi soir, les Canaris ont officialisé l’arrivée de Mostafa Mohamed. « Le FC Nantes et le Galatasaray SK ont trouvé un accord pour le prêt avec option d’achat de Mostafa Mohamed, attaquant international de 24 ans, pour la saison 2022-2023. Joueur athlétique (1,85m), Mostafa Mohamed vient compléter l'effectif offensif du FC Nantes », précise le FCN dans son communiqué.

Souvent annoncé en France lors des derniers marchés des transferts, l'international égyptien va donc découvrir la Ligue 1 cette saison. À Nantes, il aura l’objectif de marquer le plus de buts possibles, et notamment en Europa League, où le club jaune et vert voudra faire honneur à son statut de vainqueur de la Coupe de France.