Officiel : Kader Bamba première recrue du FC Nantes

Jeune milieu offensif de 23 ans, Kader Bamba est la première recrue du FC Nantes. En effet, le joueur formé à Toulouse vivra sa première expérience en professionnels du côté de la Loire-Atlantique la saison prochaine.

« C'est énorme. En deux ans, j'ai sauté combien de paliers ? Je ne pourrais même pas dire. Beaucoup en tout cas . Entre-temps, j'ai joué un an et demi au Mans et je tiens à remercier le président (Thierry) Gomez parce que, prendre un joueur en PH, ce n'est pas évident. Je dois aussi beaucoup à mes agents Xavier et Nicolas Benichou parce qu'ils ont pris un risque en prenant un joueur de cette division. Je vais maintenant tout faire pour me faire une petite place dans le monde professionnel » a expliqué le joueur transféré en provenance du Mans à L’Equipe.