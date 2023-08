Avant l'OM, Nantes réveille la guerre Kita-Ultras

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Les ultras de la Brigade Loire ont tout pour être furieux contre la direction du FC Nantes. Les résultats sportifs sont décevants mais surtout celle-ci leur complique la vie. Privés d'une partie de leur matériel, ils ne vont pas accueillir l'OM dans les meilleures conditions.

La relation orageuse qu'entretiennent Waldemar Kita et les supporters nantais n'est pas prête de s'arranger en ce début de saison. Outre le mauvais début de saison des Canaris et le risque de descendre en Ligue 2 en mai prochain, les fidèles fans du FC Nantes voient leur direction leur mettre des bâtons dans les roues. En effet, tout juste nommé directeur de la sécurité du FC Nantes, David Amaré a décidé d'être plus sévère avec les ultras du club. Il a envoyé un mail aux fidèles de la Brigade Loire dans lequel il interdit à ces derniers un grand nombre d'objets dans le stade de la Beaujoire.

Tolérance zéro pour les supporters nantais contre l'OM

« Nous nous trouvons contraint de prendre des mesures immédiates à l'encontre de votre groupe. Ainsi, par mesure de sécurité, j'ai demandé à faire retirer le matériel suivant en bas de la tribune Loire : les poteaux et enceintes, la nacelle servant à votre « capo », la structure métallique servant à accrocher la bâche au nom de votre groupe », écrit-il le 18 août dernier dans un document révélé par France Bleu Loire Océan. Une manœuvre approuvée par le président du FC Nantes, Waldemar Kita, qui fait enrager les supporters.

🟡🟢 La Brigade Loire, principal groupe de supporters du FC Nantes, continue de dénoncer les agissements du nouveau responsable de la sécurité du clubhttps://t.co/VhVypGXqz0 — RMC Sport (@RMCsport) August 30, 2023

Ces derniers ont appris la nouvelle après le match de Toulouse. Néanmoins, ils ont réussi à obtenir un sursis pour la réception de Monaco vendredi dernier et à faire rentrer ce matériel. Il n'en sera pas de même ce vendredi pour le match contre l'OM. De quoi annoncer une ambiance tendue dans les tribunes de la Beaujoire alors que la Brigade Loire s'est déjà plaint de l'irruption inattendue de David Amaré lors du match contre Toulouse. Cela avait créé un « mouvement de foule que certains des membres ont dû canaliser », selon les ultras. En espérant que la décision de la direction nantaise n'occasionne pas d'évènements plus graves en tribunes vendredi soir.