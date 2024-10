51 morts en Espagne, le monde du football sous le choc

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

L'Espagne vit actuellement un drame, et plus précisément les régions de Valence de l'Albacete où l'on compte déjà 51 morts suite à des inondations. Le monde du football tient à rendre hommage aux victimes.

Depuis plus de 36 heures, des pluies torrentielles sont tombées notamment sur Valence et Albacete, provoquant des inondations impressionnantes. Dans un premier bilan, les autorités espagnoles ont fait savoir que 51 personnes, dont de jeunes enfants, sont mortes suite à ces inondations. Face à ce désastre, les clubs de football espagnols ont tous tenu à envoyer des messages de condoléances aux victimes, à l'image du FC Barcelone, ville pas si loin que cela de Valence. « Au nom du FC Barcelone, nous souhaitons exprimer nos condoléances aux familles des victimes et notre solidarité avec les régions de Valence et d'Albacete et d'Andalousie touchées par l'épisode de pluies torrentielles », indique le Barça, tout comme l'ont également fait le Real Madrid, l'Atlético de Madrid, mais également les clubs de Villarreal et de Valence. À noter que l'OM, via son compte X en espagnol, a aussi présenté ses condoléances aux victimes de ce drame.