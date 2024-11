Nantes ‍: Kombouaré le sait, il est sur un siège éjectable 

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Antoine Kombouaré le sait, il est en grand danger avant le déplacement du FC Nantes sur la pelouse du PSG ce samedi. Seizièmes, les Canaris n’ont plus gagné en Ligue 1 depuis plus de trois mois.

Nantes reste sur quatre défaites consécutives en Ligue 1 et il sera très difficile de se relancer ce week-end. Et pour cause, l’équipe d’Antoine Kombouaré se déplace au Parc des Princes dans le cadre d’un déplacement périlleux ce samedi lors de la 13e journée de Ligue 1. Il faudrait un véritable exploit pour que Nantes prenne des points face au PSG au vu de la dynamique actuelle des Canaris. Antoine Kombouaré en a bien conscience, lui qui se trouve dans une situation très inconfortable. Sur la sellette, le coach kanak a encore quelques matchs pour sauver sa place mais si les défaites continuent de s’accumuler, il y a peu de doutes sur le fait que Waldemar Kita changera d’entraîneur. En conférence de presse ce vendredi avant le déplacement dans la capitale, Antoine Kombouaré a confié qu’il était parfaitement conscient de sa situation actuelle.

« Je sais qu’on n’a pas de bons résultats et que je suis en première ligne. Le poste d’entraîneur, ça relève de la responsabilité des dirigeants. Moi, tant que je suis ici, je bosse. Comme on n’est pas bien, vous aurez compris que j’ai tout intérêt à me concentrer sur mon travail, et en plus on joue le PSG. Ce qui accapare mon esprit est de savoir comment on peut faire un bon match, même si on sait que c’est compliqué. Tant qu’on ne me dit pas : « c’est fini », je suis là et heureux, combatif à faire ce que je fais tous les jours » a expliqué Antoine Kombouaré face à la presse ce vendredi à la veille du déplacement à Paris. A n’en pas douter, le coach de 61 ans marquerait de gros points auprès de sa direction s’il réalisait un exploit au Parc des Princes samedi soir. Une défaite en revanche compliquerait encore davantage les affaires du FC Nantes au classement alors que Rennes et Brest seront ensuite au programme des Canaris avant la trêve de Noël.