Nantes : Kita envoie les footballeurs au boulot en mode Medef

Dans : FC Nantes.

Pour le président du FC Nantes, il est clair que les footballeurs doivent reprendre le travail, tout comme les autres salariés.

Chef d’entreprise, Waldemar Kita n’a pas l’intention que les footballeur soient considérés comme des travailleurs à part, malgré les spécificités du sport. Alors, alors que la date du 11 mai a été retenue pour la fin du confinement par le gouvernement, le président du FC Nantes ne voit aucune raison pour que ses joueurs et son staff soient dispensés d’entraînement. Pour Waldemar Kita, il serait tout de même stupéfiant que l’ensemble des salariés français soit renvoyé au travail, mais pas les joueurs de foot. Alors, dans Le Parisien, le dirigeant nantais a été expéditif sur ce sujet et il n’acceptera pas une autre solution que cette reprise.

« Beaucoup de salariés vont reprendre le 11 mai sans faire tous ces tests. Un homme qui gagne 2.000E par mois pour nourrir sa famille va retourner travailler et il n’aura pas ces tests à disposition. Nous, nous prenons toutes les précautions. Notre première préoccupation est que le joueur soit en bonne santé. Tout le monde s’est foutu de ma gueule quand j’ai dit qu’il fallait arrêter les championnats début mars et, une semaine après, on arrêtait. Aujourd’hui, je dis qu’il faut se mettre au travail, mais pas n’importe comment. Mais si cet homme à 2.000E retourne travailler, je ne vois pas comment le football ne retournerait pas travailler avec toutes les précautions. C’est impensable ! », prévient Waldemar Kita, qui envoie ainsi un message direct à ses joueurs.