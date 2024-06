OM ‍: Une vente surprise à 15ME, ce n'est pas Vitinha

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

A un an de la fin de son contrat dans la cité phocéenne, l’ailier brésilien ne sait toujours pas de quoi son avenir est fait. Et l'OM pourrait être tenté par une belle opération.

L’actualité est brûlante du côté de l’Olympique de Marseille. Les supporters olympiens attendent avec impatience l’arrivée de Roberto De Zerbi comme nouvel entraîneur après une saison qui a vu quatre coachs s’enchaîner d’août à mai. Une officialisation qui doit intervenir avant un ménage annoncé au niveau de l’effectif. Soucieuse d’alléger sa masse salariale, la direction de l’OM doit prendre des décisions concernant certains joueurs du groupe dont Luis Henrique. Le virevoltant ailier brésilien de 22 ans s’est vu attribuer une deuxième chance après un prêt à Botafogo pendant un an et demi après un premier passage en demi-teinte à son arrivée en 2020. En fin de contrat en juin 2025, des questions sur son avenir vont forcément émerger dans les prochains jours, et une vente est de plus en plus probable au regard des difficultés financières de l’OM.

La Juventus intéressée, Longoria fixe son prix

Revenu au mois de janvier 2024 alors qu’il était prêté avec option d’achat obligatoire dans le club de son pays natal, Luis Henrique a profité de la CAN cet hiver puis de la méforme de certains joueurs pour avoir un rôle important dans la seconde partie de saison marseillaise mais n’a pas été suffisamment décisif pour s’imposer comme un titulaire en puissance. D’après La Provence, Pablo Longoria a fixé son prix à 15 millions d’euros et un géant européen en la personne de la Juventus Turin s’est concrètement positionnée. Le club désormais entraîné par Thiago Motta voit en Henrique une alternative intéressante en cas d’échec dans le dossier menant à Mason Greenwood. Alors que l’avenir d’Ismaïla Sarr est également en suspens à ce poste, l’OM avance ses pions sur certains dossiers de ventes et espère engranger rapidement quelques liquidités pour passer l’obstacle de la DNCG.