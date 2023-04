Nantes en finale, Waldemar Kita règle ses comptes

Dans : FC Nantes.

Par Guillaume Conte

Le FC Nantes retourne au Stade de France pour la finale de la Coupe, et Waldemar Kita pense autant à savourer cet exploit qu'à envoyer quelques tacles sur les critiques subies ces dernières semaines.

En danger en championnat avec sa forme décevante des dernières semaines, le FC Nantes s’offre un énorme bol d’air avec sa qualification pour la finale de la Coupe de France. Ce sera face à Toulouse ou Annecy, en fonction du résultat de la deuxième demi-finale ce jeudi soir. La marée humaine qui a célébré la qualification des Canaris, comme le veut la tradition, a fait chaud au coeur de tous les amoureux de la Maison Jaune. Mais elle a aussi permis à Waldemar Kita, le président du FC Nantes, de régler des comptes sur différents sujets.

Les critiques sur les compétences de la direction du club, où se trouve son fils, sur le recrutement, et l’importance visiblement un peu trop grande à ses yeux d’Antoine Kombouaré, tout y est passé en quelques minutes.

Kombouaré trop important au FC Nantes ?

« Je suis content pour les joueurs, le staff, la direction du club, le FC Nantes et le public qui est exceptionnel. On va aller en finale et on va essayer d’avoir le plus de jouissance possible. Ce n’est pas toujours facile, j’essaye de faire abstraction de certaines stupidités. J’essaye de construire quelque chose de pas toujours facile avec des personnes qui mettent des bâtons dans les roues. Quand on s’engage dans une aventure comme ça, dans la difficulté on a envie de construire et de faire des choses positives », a livré Waldemar Kita sur BeIN Sports.

Les critiques contre la direction et la mise en avant d’Antoine Kombouaré, en fin de contrat au mois de juin, ont néanmoins continué d’énerver le dirigeant polonais, qui s’est agacé d’une question de Luis Fernandez sur l’entraineur idéal que représente l’ancien défenseur. « Je pense qu’il ne faut pas individualiser. C’est aussi important de voir tout le staff et toute la direction. Maintenant, on est respecté. Toute la direction donne les moyens pour qu’on réussisse. Heureusement que la direction était là aussi pour choisir ces personnes. Ce n’est pas qu’une seule personne », a glissé le président du FC Nantes, qui entend bien conserver la main sur son club, et montrer, si besoin était, qu’il en est le seul patron.