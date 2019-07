Mercato : Denis Petric signe à Nantes jusqu'en 2021

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Ciprian Tatarusanu étant parti pour l'Olympique Lyonnais, le FC Nantes devait se trouver un deuxième gardien et c'est chose faite. En effet, les Canaris ont officialisé ce mercredi la signature de Denis Petric. « Le FC Nantes et Denis Petric ont trouvé un accord pour que le portier slovène rejoigne les Canaris pour les deux prochaines saisons. Libre, Denis Petric évoluait les deux dernières saisons à l'EA Guingamp. Formé à l'AJ Auxerre, il a fait ses début professionnels à l'occasion d'un prêt en National avec le SO Cassis-Carnoux avant de rejoindre le FC Istres, de jouer la monter avec Troyes puis de rejoindre Angers SCO pour deux saisons », précise le FC Nantes.