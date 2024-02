Frappart écartée de TFC-Nantes pour éviter la polémique ‍?

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

A la dernière minute, il a été décidé par les autorités de ne pas faire arbitrer la rencontre entre Toulouse et Nantes par Stéphanie Frappart, mais par Gaël Angoula. Un choix qui a fait du bruit.

Stéphane Frappart a eu énormément de travail dimanche lors du match Clermont-Brest, puisque l'arbitre française a expulsé un joueur de chaque camp en fin de match après un tête-à-tête musclé. Mais elle a également reçu de virulentes critiques pour ne pas avoir sifflé un penalty qui semblait évident pour les Bretons. Cependant, du côté de Toulouse, le nom de Stéphanie Frappart a également été cité, car c'est le match TFC-Nantes que la jeune femme devait arbitrer. Mais au dernier moment, les autorités ont finalement décidé de confier cette rencontre à Gaël Angoula, et pas à Stéphanie Frappart. Un changement qui a étonné du côté de Toulouse, même si une explication officieuse est vite arrivée.

Frappart a un problème après Nantes-Lens

🔄 Changement d'arbitre !



Gaël Angoula remplace Stéphanie Frappart au sifflet.#TFCFCN pic.twitter.com/rYkp4h1U4t — Toulouse FC (@ToulouseFC) February 11, 2024

Pour justifier ce changement décidé très rapidement, puisque samedi encore, la LFP annonçait que Stéphanie Frappart allait arbitrer le match entre Nantes et Toulouse qui avait lieu dimanche au Stadium, plusieurs sources affirment que cela est lié au match Nantes-Lens du week-end précédent. « La semaine dernière, alors qu'elle officie depuis le car VAR pour le match entre Nantes et Lens, Stéphanie Frappart n'a pas signalé une action très dangereuse de Nathan Zézé sur David Pereira da Costa. Le défenseur central des Canaris a réalisé un tacle très violent avec les deux pieds décollés directement dans les mollets du Lensois (...) Une action litigieuse qui n'a pas manqué de faire réagir l'entraîneur des Sang et Or », explique le quotidien toulousain La Dépêche. Du côté de la LFP et de la direction de l'arbitrage, aucune explication n'a été donnée.