Frank Kita placé en garde à vue à Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Fils de Waldemar Kita et directeur général délégué du FC Nantes, Franck Kita a été placé en garde à vue par la Police Judiciaire dans le cadre d'une enquête sur différents transferts.

C’est le quotidien régional Presse Océan qui le dévoile ce mercredi soir, après avoir placé en garde à vue mardi Bakari Sanogo et Joaquim Batica, deux agents qui travaillent avec le FC Nantes, le PJ en a fait de même avec Franck Kita. Le fils du propriétaire des Canaris, qui est directeur général délégué du club, est actuellement entendu et doit répondre à des questions sur différents transferts considérés comme douteux. C’est dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour exercice illégal d’une activité d’agent sportif par un ressortissant d’un État membre ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, blanchiment de fraude fiscale aggravée et blanchiment en bande organisée, que cette garde à vue a été décidée indique Presse Océan.

Frank Kita doit s'expliquer sur différents transferts

INFO PRESSE OCÉAN. Franck Kita placé à son tour en garde à vue à la police judiciaire de Nantes | Presse Océan

➡️ https://t.co/vNtXXMRDWq pic.twitter.com/S8WPvcdIZm — Presse Océan (@presseocean) June 28, 2023

Contacté par le média local, Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes, a indiqué qu'il sera à même de communiquer une fois que l'ensemble des personnes concernées par cette enquête auront été entendues. Du côté du FC Nantes, aucune communication n'a été faite sur les raisons qui valent à Franck Kita d'avoir été placé en garde à vue, même si cela ne signifie évidemment pas que le directeur général adjoint a quelque chose à se reprocher.