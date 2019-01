FCN : Valère Germain pour oublier Sala, Kita n'a peur de rien !

Dans : FC Nantes, Mercato, OM.

En quête d'un nouvel avant-centre pendant ce mercato hivernal, le FC Nantes pourrait bien trouver son bonheur en Ligue 1.

Samedi, le club jaune et vert a perdu son buteur attitré, à savoir Emiliano Sala, transféré à Cardiff City pour 20 millions d'euros. Auteur de 12 buts depuis le début de la saison, un total qu'il avait aussi atteint lors des deux dernières années au FCN, l'attaquant argentin va laisser un grand vide à la pointe de l'attaque des Canaris. Orphelin de celui qui est impliqué dans 54 % des buts nantais cette saison, l'effectif de Vahid Halilhodžić doit désormais se renouveler pour atteindre les objectifs fixés. Pour cela, Waldemar Kita n'a qu'un seul nom en tête, celui de Valère Germain. Selon 20 Minutes, Nantes envisage effectivement de se faire prêter le buteur de 28 ans jusqu'à la fin de la saison.

Dans le dur à l'Olympique de Marseille, où il n'a marqué que trois buts, l'attaquant français a donc le choix durant ce mercato. Ce qui ne rassure pas le FCN, qui aura bien du mal à boucler ce dossier. Car Nantes doit jouer des coudes avec Nice, l'ancien club de Germain, qui cherche un futur remplaçant à Balotelli, et qui aurait surtout les faveurs du joueur. Mais aussi et surtout parce que le Marseillais dispose d'un gros contrat jusqu'en 2021, assorti d'un salaire de 300 000 euros. Si Kita est prêt à faire de gros efforts pour faire venir un joueur déjà pisté auparavant par le FCN, le président des Canaris ne souhaite pas prendre en charge l'intégralité des émoluments de l'avant-centre, ce que demande l'OM en cas de prêt. Autant dire que Nantes est loin d'avoir course gagnée pour Germain...