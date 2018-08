FCN : Nantes tente un coup audacieux en attaque !

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1, Premier League.

En discussions avancées avec le FC Bruges pour le milieu de terrain Anthony Limbombe, le FC Nantes explore également des pistes pour se renforcer en attaque. Et selon les informations de Paul Brown, le club de Loire-Atlantique serait notamment intéressé par Sandro Ramirez, l’ancien attaquant du FC Barcelone évoluant désormais du côté d’Everton, en Premier League. Le club britannique ne compte plus sur lui et pourrait s’en séparer, même s’il est désormais impossible pour les Toffees de recruter pour combler son éventuel départ.

Le journaliste du Daily Express explique que la concurrence sera néanmoins rude pour le FC Nantes dans ce dossier. Effectivement, le Celta Vigo et l’Espanyol Barcelone s’intéressent également de près à celui qui a marqué 16 buts en 31 matchs à Malaga lors de la saison 2016-2017. Mais depuis, son aventure à Everton puis au FC Séville sous la forme de prêt ont été des échecs cuisants (1 but en 33 matchs lors de la saison 2017-2018). Reste à savoir si le FC Nantes passera à l’offensive simplement en cas de départ d’Emiliano Sala, l’Argentin ayant la volonté de partir selon Canal Plus.