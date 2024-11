FCN ‍: Injustement viré, il règle ses comptes avec les Kita

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Licencié par le FC Nantes le 26 novembre 2023, Pierre Aristouy n’avait dirigé que 13 matchs. L’ancien coach des Canaris garde forcément de mauvais souvenirs de sa collaboration avec la famille Kita.

Le match à venir entre le FC Nantes et Le Havre dimanche rappelle des souvenirs à Pierre Aristouy. C’est après un match nul entre ceux équipes (0-0) que l’ancien entraîneur des Canaris avait été limogé en novembre 2023. Sans surprise, le technicien ne cache pas sa frustration au moment de revenir sur cet épisode. Sa rancœur concerne évidemment le président Waldemar Kita et son fils Franck, directeur général délégué.

« J’étais passé par plusieurs sensations sur ces 13 matchs de L1 sur le banc, a raconté Pierre Aristouy dans les colonnes d’Ouest-France. Dès le départ, j’étais mis sous la défiance des dirigeants qui n’étaient pas certains d’avoir fait le bon choix. J’ai eu un calendrier compliqué dès le début (Lille, Marseille, Monaco, 2 points sur 9 possibles). Je m’étais donné du répit ensuite avec 3 victoires en 4 matchs. Ce match du Havre vient à la suite de trois défaites dont une la semaine d’avant à Metz (3-1), qui je pense a plus laissé de traces que le match nul contre Le Havre. »

« Ce qui me gêne avec ces dirigeants (la famille Kita), c’est que si sur les 19 frappes ce jour-là contre Les Havrais, une était rentrée, je n’aurais pas été écarté à ce moment-là. C’est la résultante d’un manque de stratégie et de visibilité, a déduit le prédécesseur de Jocelyn Gourvennec. A la limite, j’aurais presque peut-être plus compris qu’ils me limogent après Metz. » La preuve, Pierre Aristouy n’a vu venir le verdict que trois jours plus tard. « Je comprends tout de suite quand je vois le nom de Franck s’afficher sur mon mobile, le mercredi matin suivant, quand je me rends à la Jonelière », s’est-il souvenu.

Le mauvais pressentiment d'Aristouy

« Mais, la veille, on met la puce à l’oreille à un dîner de la Fondation du club. En effet, certaines personnes de la sécurité, qui devaient être au courant pour mon avenir, me témoignent de leur amitié et sympathie de façon étonnante, a poursuivi le technicien. Ils me disent : “Tu es top ! On t’aime beaucoup !” Ça, ce sont des choses que ces gens ne me disent pas car ils sont habituellement remplis de pudeur. Là, je trouve étonnants ces élans de sympathie. Je rentre chez moi vers 0h30 et je dis à ma femme qu’il y a un truc bizarre. » A savoir une éviction aussi rapide qu'humiliante.