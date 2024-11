FCN ‍: Grosse crise à Nantes, Kombouaré refuse d'abandonner

Dans : FC Nantes.

Par Alexis Rose

Plongé dans une énorme crise de résultats depuis septembre, le FC Nantes a continué de couler ce dimanche à La Beaujoire contre Le Havre (0-2). La défaite de trop pour Antoine Kombouaré ?

À l’issue de la 12e journée de Ligue 1, le FC Nantes est installé dans la zone rouge pour la première fois de la saison. La conclusion logique d’une disette de neuf matchs sans la moindre victoire, avec notamment cinq défaites lors des six derniers matchs. Une nouvelle fois défait sur sa pelouse de La Beaujoire ce dimanche, comme pratiquement tous ses matchs à domicile en 2024 (une seule victoire), le FCN a touché le fond face au HAC (0-2), un concurrent pour le maintien. Et pour ne rien arranger à la crise actuelle, les ultras nantais ont décidé d’afficher leur mécontentement en envahissant la pelouse avant la fin de la rencontre, qui s’est finalement terminée trente minutes plus tard devant un stade pratiquement vide, mais qui pourrait coûter cher en termes de sanctions. Un bien triste spectacle fatal pour Antoine Kombouaré ? Malgré un bilan catastrophique de 0,9 point pris par match depuis son retour en début d’année et une équipe au fond du trou, le Kanak se dit prêt à poursuivre sa mission sauvetage.

« Je suis prêt à relever le défi »

Antoine Kombouaré, après la défaite de Nantes face au Havre : « Je comprends la réaction des supporters »

« Si je suis en danger ? Ça, il faut poser la question aux dirigeants. On ne traverse pas notre meilleure période. Mais je suis prêt à relever le défi. On n’est pas dans une bonne période et on ne peut pas être content du travail qu’on a fait. On doit travailler et trouver les solutions. Le public frondeur ? Ils sont très critiques et ils ont raison. Leur réaction est normale vu les matchs qu’on fait en ce moment. On doit prendre en compte ce qu’ils disent, c’est de bonne guerre. Nous, on doit rester soudé, travailler et croire en notre chance. Et surtout retourner la situation. On va prendre une journée de repos et retourner au travail. On a des joueurs d’expérience, j’en suis persuadé. Et une fois que tu sais que tu joues le maintien, tu vas pouvoir mieux préparer les autres matches. Il faut garder confiance aux joueurs, au travail qu’on met en place, pour basculer vers la victoire », a balancé Kombouaré en conférence de presse. Si le couperet ne tombera probablement pas tout de suite, le calendrier difficile du FCN jusqu’à la fin de l’année, avec des matchs contre le PSG, Rennes et Brest, pourrait bien avoir raison de Kombouaré pendant la trêve de Noël. D’autant plus que le nom d’Habib Beye continue de circuler avec insistance autour de la Beaujoire…