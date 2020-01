FCN : Emond débute son aventure avec un hommage à Sala

Dans : FC Nantes.

Après l’annonce de son transfert ce jeudi, Renaud Emond (28 ans) a été présenté à la presse quelques heures plus tard. L’occasion pour l’attaquant belge de décrire son profil. « Je suis un joueur d’équipe, je me bats pour l’équipe, j’essaie de faire un gros pressing sur la défense adverse, de créer des espaces, a confié le nouveau Canari. Je suis un joueur de surface. Je pense que je suis adroit face au but et que c’est pour ça que le club m’a recruté. »

Et lorsqu’un journaliste lui a demandé à quel joueur pourrait-il se comparer, l’avant-centre au grand gabarit a surpris tout le monde. « Emiliano Sala, a répondu l’ancien joueur du Standard de Liège. Je sais ce qu’il représente ici. Il se battait comme un fou sur le terrain, c’était un buteur. Moi, je cours plus de 12 kilomètres par match. » L’hommage devrait plaire au public nantais, qui avait fait de l’Argentin son chouchou.