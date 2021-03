FCN : Domenech viré, pourquoi Estelle Denis préfère en rire

Dans : FC Nantes.

Viré du FC Nantes, Raymond Domenech n’a pas pu compter sur le soutien médiatique de sa compagne Estelle Denis, qui n’a jamais hésité à en rajouter une couche lors de son émission L’Equipe d’Estelle.

Malgré des résultats en légère amélioration, le FC Nantes est toujours dans une situation très compliquée au classement, et risque la relégation. Le réveil de quelques formations du bas de tableau comme Lorient et Nîmes place ainsi les Canaris en grande difficulté à 10 journées de la fin. Le court passage de Raymond Domenech, de Noël jusqu’à février, n’aura pas permis de redresser la barre et l’ancien sélectionneur, pour sa première pige au plus haut niveau depuis 10 ans, a fait un passage éclair. Ce dernier a provoqué de nombreuses moqueries, que ce soit au niveau de ses déclarations dans la presse ou de ses méthodes décriées, sans bien évidemment parler des résultats avec aucune victoire au menu. Même sa compagne dans la vie, Estelle Denis, n’a pas hésité à chambrer quand l’occasion lui était donnée dans son émission, L’Equipe d’Estelle.

Une attitude qu’elle assume parfaitement, comme elle l’explique dans un entretien à Nice Matin. « J’ai un côté schizophrène, avec beaucoup d'autodérision. Je l'ai toujours considéré comme mon consultant quand il était sur mon plateau, que ce soit à M6 ou sur L'Equipe. J'ai toujours eu l'habitude de dissocier les deux. Ça reste du football, il y a plus grave que de traiter de son actualité, qu'elle soit heureuse ou malheureuse et heureusement que l'on réussit à en rire », a souligné Estelle Denis, qui n’épargne jamais sa moitié ou ses collaborateurs dans son émission. Et cela fonctionne, puisque les audiences de son émission ont doublé en un an.