FCN : Augustin victime du « Covid long », Nantes brise le silence

Dans : FC Nantes.

Plus apparu sous le maillot du FC Nantes depuis le mois de novembre dernier, Jean-Kévin Augustin vit une saison galère, et notamment à cause du Covid-19…

Il y a quelques années, quand il évoluait au Paris Saint-Germain ou au RB Leipzig, Jean-Kévin Augustin était un grand espoir du football français. Mais désormais, il n’est même plus un joueur professionnel. Puisque depuis la semaine dernière, l’attaquant a été écarté du groupe d’Antoine Kombouaré… Victime d’un déficit physique important depuis son arrivée à Nantes en octobre dernier, le joueur de 23 ans traîne maintenant le Covid-19 comme un boulet. C’est en tout cas ce que le FCN a expliqué ce jeudi dans un communiqué : « Pour comprendre et analyser les raisons de ce déficit athlétique, le FC Nantes et l’entourage du joueur ont souhaité que Jean-Kevin effectue ces derniers jours une série de tests médicaux plus approfondis. Ceux-ci ont révélé que l’attaquant subit encore les conséquences d'une infection à la Covid-19, qui s’apparente au syndrome dit du ‘Covid long’ ».

Auteur de 33 minutes de jeu en L1 cette saison, Augustin a pris la parole sur les réseaux sociaux pour évoquer sa série noire… « Les tests médicaux que j’ai effectués ces derniers jours ont permis de trouver une réponse aux problèmes physiques que je rencontre depuis mon arrivée. J’en profite pour remercier les personnes que me soutiennent dans cette période difficile d’un point de vue professionnel mais aussi personnel », a lancé l’ancien buteur du PSG, qui va donc suivre un programme de réathlétisation de plusieurs semaines, pendant que les Canaris vont se concentrer, sans lui, sur la course pour le maintien.