FCN : Attention, un grand danger guette Ranieri à Nantes

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Souvent critiqué pour son style de jeu au FC Nantes depuis le début de la saison, Claudio Ranieri est dans le dur ces dernières semaines.

Et pour cause, son équipe est la pire de Ligue 1 sur le plan comptable en 2018. Et si les Nantais, qui ont fait match nul face à Marseille dimanche soir au Stade Vélodrome, payaient leurs efforts de la première partie de saison ? C’est possible selon Alain Roche. Le consultant de Canal Plus l’affirme : si les résultats ne suivent plus, cette tactique très défensive et très usante physiquement risque de lasser les joueurs offensifs comme Rongier ou Sala pour ne citer qu’eux.

« Nantes-Nice, c’était un beau match et c’est la preuve que Nantes sait bien jouer au football et peut proposer autre chose. Ranieri s’adapte à ses joueurs, il a beaucoup travaillé tactiquement. Toute la tactique est validée par les résultats. Mais si un jour, les résultats ne suivent plus… A ce moment-là, des joueurs comme Rongier en auront marre de courir dans tous les sens et de faire autant d’efforts défensifs. Même chose pour Sala et les autres joueurs offensifs. Mais cette tactique est très usante physiquement » a lâché l’ancien défenseur central des Girondins de Bordeaux. Reste désormais à voir si le FC Nantes parviendra à relever la tête le week-end prochain. Les hommes de Claudio Ranieri accueilleront Troyes samedi soir (20h) à La Beaujoire…