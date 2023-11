FCN ‍: Aristouy viré, c'était tellement évident pour Kita

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Mercredi matin, le FC Nantes a pris la décision de se séparer de son entraîneur Pierre Aristouy, lequel a été immédiatement remplacé par Jocelyn Gourvennec. Un choix qui s’imposait aux yeux de Waldemar Kita.

Onzième de Ligue 1 après treize journées, le FC Nantes n’est pas encore dans le rouge mais pour Waldemar Kita, mieux vaut prévenir que guérir. Sans que l’on s’y attende particulièrement, le club de Loire-Atlantique a changé d’entraîneur ce mercredi. Exit Pierre Aristouy, six mois après sa nomination et place à Jocelyn Gourvennec, un coach habitué de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Un changement d’entraîneur qui s’explique par les résultats irréguliers de Nantes sur les derniers mois… mais pas uniquement. Dans une interview accordée à L’Equipe, le président nantais Waldemar Kita a évoqué plusieurs points qui ont poussé le board du FC Nantes a changé de coach. Le manque de poigne et d’impact de Pierre Aristouy sur certains joueurs ainsi que ses choix parfois incohérents ont pesé lourd dans la balance.

« Il y a des détails au quotidien qui justifient cette décision. Et on a l'impression qu'on ne progresse pas. On n'a gagné que 5 matches depuis que Pierre est là, on a l'une des plus mauvaises défenses du Championnat... Il y a des choses qui apparaissent tellement logiques... J'ai voulu mettre en valeur et donner sa chance à quelqu'un qui était au club, un éducateur, qui n'était pas diplômé (du BEPF, un prérequis pour exercer en L1). C'était un choix audacieux, on a payé pour cette saison une pénalité de 25 000 euros par match, mais je l'assume. On n'a rien à reprocher à l'homme mais un club vit également à travers ses résultats » analyse le président nantais dans les colonnes du quotidien national avant de conclure.

Waldemar Kita justifie le départ de Pierre Aristouy

« On est dans une Ligue à 18 clubs, il faut être vigilant. Manque de poigne ? D’impact sur le groupe ? Vous citez les points les plus importants. Mais on ne regrette rien. Pierre est quelqu'un avec des qualités. Peut-être qu'il lui faudrait trois ou quatre années de plus pour encore progresser sur certains points » a souligné Waldemar Kita, qui ne regrette pas d’avoir laissé du temps à Pierre Aristouy mais qui estime qu’il était maintenant temps de changer afin d’insuffler un nouveau souffle chez les Canaris. Ce sera la mission de Jocelyn Gourvennec, qui démarrera avec la réception de Nice samedi à 21 heures avant de se déplacer au Parc des Princes pour affronter le PSG dans une semaine.