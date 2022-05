Antoine Kombouaré et Nantes, un divorce pour fêter ça !

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Antoine Kombouaré a signé un exploit majeur en menant le FC Nantes à la victoire en finale de la Coupe de France. Mais l'entraîneur des Canaris a clairement fait comprendre que son avenir n'était peut-être pas à la Beaujoire.

Légendaire défenseur du FC Nantes, où il a débuté sa carrière professionnelle, Antoine Kombouaré a permis aux Canaris de retrouver la sérénité en Ligue 1 cette saison, après avoir frôlé la catastrophe l’an dernier. Mieux encore, l’entraîneur de 58 ans a ramené la Coupe de France à la maison, 22 ans après la dernière victoire nantaise dans cette compétition. Le succès du FCN face à Nice a été fêté toute la nuit dans la capitale de la Loire-Atlantique, et Antoine Kombouaré peut s’attendre à un accueil délirant. Mais avant même de finir la saison en Ligue 1, le technicien néo-calédonien a légèrement refroidi l’ambiance lorsque son avenir a été évoqué. Car, il ne l’a pas caché, Antoine Kombouaré est sorti lessivé de cette saison, sa relation avec Waldemar Kita ayant été tout sauf simple. Au point même d’ouvertement évoquer un possible départ au soir de la 38e journée de Ligue 1, alors que Nantes va retrouver l’Europe.

Kombouaré et Kita, ça tangue à Nantes

🗞 𝐋𝐞 @FCNantes 𝐫𝐚𝐦𝐞̀𝐧𝐞 𝐥𝐚 🏆 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 !



Dans une ambiance indescriptible, le Club s'est adjugé sa 𝟜𝕖 #CDF de son Histoire en battant l'@ogcnice hier soir 👊



Les Canaris, grâce à ce succès, retrouveront l'Europe la saison prochaine 🤩🤩🔥 — FC Nantes (@FCNantes) May 8, 2022

A un an de la fin de son contrat avec Nantes, l’ancien joueur a reconnu qu’il n’était pas certain d’être là à la reprise de la saison. « Mon avenir ? Je ne sais pas, c’est encore indécis. On aura le temps de parler de tout ça (…) On peut avoir des problèmes de relation avec la direction, et moi aussi j’en ai. La relation quotidienne avec le président n’est pas facile. Des fois, il y a des gueulantes qu’on pousse, et des fois des silences qu’on impose. Le plus important, quand on porte les couleurs du FC Nantes, c’est de vouloir les porter le plus haut possible. Et le public a compris ça. Je dis merci aux supporters. C’est aussi la récompense de cette communion qu’on ne voyait plus à Nantes. Ils ont fait comme moi : compartimenter. On peut avoir des problèmes avec l’actionnaire, mais sur le terrain, on a qu’une envie, c’est de porter haut nos couleurs », a lancé aux médias Antoine Kombouaré, histoire de bien faire passer le message. Car l'entraîneur nantais le sait, Waldemar Kita va encore laisser filer des joueurs, et non des moindres, ce qui va contraindre l'entraîneur à repartir de zéro ou presque la saison prochaine.