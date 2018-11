Monaco : Rybolovlev libéré mais inculpé

Dans : Monaco, Ligue 1.

C'est l'Agence France Presse qui l'annonce, Dmitri Rybolovlev, le propriétaire de l'AS Monaco, a été remis en liberté ce mercredi après-midi après 24h de garde à vue dans les locaux de police de la Principauté.

Le milliardaire russe, impliqué dans une affaire d'escroquerie présumée, a été inculpé pour des motifs qui ne sont pas précisés, même si dans ce dossier Dmitri Rybolovlev est soupçonné de « corruption », « trafic d'influence actif et passif » et « complicité de ces délits ». A la sortie de cette garde à vue, et suite à son inculpation, le patron de l'ASM a été placé sous contrôle judiciaire, tout comme son avocate, ainsi que le fils et la femme de l'ancien garde des Sceaux de Monaco.