Surprise à Monaco, Angers s'offre le dauphin du PSG

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

10e journée de Ligue 1 au stade Louis II

Monaco - Angers : 0-1

But : Aholou (29e) pour Angers

La 10e journée de Ligue 1 commence par une énorme surprise avec la victoire d’Angers ce vendredi sur la pelouse de Monaco (0-1). Une très mauvaise opération comptable pour le dauphin du PSG.

Très grosse surprise en entame de la 10e journée de Ligue 1. Alors que la réception d'Angers devait ressembler à une simple formalité pour Monaco, les hommes d'Adi Hütter sont tombés de très haut face au SCO. Jamais véritablement dans leur assiette, les coéquipiers de Thilo Kherer ont éprouvé toutes les peines du monde à se montrer dangereux. Et à force de ronronner et de ne pas trouver l'ouverture, l'ASM s'est fait punir peu avant la mi-temps par un but d'Aholou (29e, 0-1).

La seconde période était à peine plus emballante de la part de Monaco, encore marqué par sa défaite à Nice le week-end dernier dans le derby. Embolo avait tout de même une balle en or pour éviter à son équipe de s'incliner mais Fofana réalisait un exploit en face à face. Angers tenait sa victoire référence jusqu'au bout, une très mauvaise opération pour Monaco puisque le PSG a l'occasion de prendre six points d'avance en cas de victoire face à Lens samedi à 17 heures. Angers de son côté continue sur sa bonne dynamique après sa victoire face à Saint-Etienne le week-end dernier.