L1: Chelsea veut Aurélien Tchouaméni !

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Cet été, Chelsea s’est contenté de recruter deux joueurs avec les signatures de Romelu Lukaku (Inter Milan) et de Saul Niguez (Atlético de Madrid).

Il faut dire que Thomas Tuchel n’avait aucune raison de chambouler un groupe venant de remporter la Ligue des Champions. L’été prochain, le coach allemand devrait en revanche procéder à plus de changements dans son effectif afin de le redynamiser. Au milieu de terrain, il sera peut-être temps d’insuffler un nouveau souffle, les joueurs comme Ngolo Kanté, Matéo Kovacic ou encore Jorginho prenant de l’âge. A en croire les informations obtenues par The Sun, un joueur de Ligue 1 fait l’unanimité à Chelsea et pourrait bien faire l’objet d’une offre XXL de la part des Blues l’été prochain. Il s’agit sans surprise du néo-international français, Aurélien Tchouaméni.

Chelsea guette la saison de la confirmation

Auteur d’une saison énorme sous les ordres de Niko Kovac à l’AS Monaco, le milieu de terrain de 21 ans a pris une ampleur incroyable en l’espace de seulement quelques mois. Très bon contre l’Ukraine avec les Bleus samedi soir à Kiev (1-1), il sera encore un cadre de l’ASM cette saison. Mais il sera difficile pour Monaco de le retenir l’été prochain en cas de grosse proposition. Chelsea, qui jouit d’une force de frappe financière quasiment sans égale en Europe, pourrait bien passer à l’offensive si Tchouaméni confirme cette saison les espoirs placés en lui. Le média dévoile par ailleurs que Chelsea a longuement hésité à formuler une offre à Monaco dès le mercato estival de 2021. Mais les Blues ont finalement pris la décision de ne pas bouger, et d’attendre la saison de la confirmation pour Tchouaméni. Avant de casser la banque pour s’offrir le milieu de terrain formé aux Girondins de Bordeaux ? C’est une possibilité, à condition que l’international tricolore poursuive sur sa lancée en gardant la tête sur les épaules.