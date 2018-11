ASM : L'énorme menace de Monaco avant le mercato hivernal !

Dans : Monaco, Ligue 1, Mercato.

Dix-neuvième de L1 avec seulement 7 points, Monaco s’apprête à vivre un match délicat contre le Paris Saint-Germain, ce dimanche soir.

Une rencontre difficile à préparer dans l’atmosphère actuelle pour Thierry Henry, lequel n’a pas encore trouvé la solution aux maux de l’équipe monégasque. Du côté des supporters, on attend certainement avec impatience le mercato hivernal pour voir quelques joueurs d’expérience débarquer sur le Rocher. Mais sur le sujet du mercato, le président Vadim Vasilyev s’est surtout montré très menaçant envers certains de ses joueurs, qu’il pourrait décider de vendre sans aucun scrupule.

« J’ai une vision assez claire de la situation. Je ne veux pas qu’on se réfugie derrière le mercato d’hiver. On a l’effectif pour faire beaucoup mieux. Les joueurs doivent faire mieux, il n’y a pas à chercher d’excuses. Oui, on sera attentif au mercato. Mais pas uniquement pour les arrivées...Pour les départs aussi. Ça marchera dans les deux sens. On est à la 19e place de L1, quasiment éliminé sur la scène européenne, je ne pense pas à ça. C’est le moment pour les joueurs de se demander ce qu’ils peuvent faire pour le club...et non ce que le club peut faire pour eux. Montrez, et après on discutera. Je resterai attentif et vigilant. Ceux sur qui nous pourrons nous appuyer resteront...Et pour les autres, pour des raisons X ou Y, ce sera peut-être le moment de partir » a expliqué, dans Monaco-Matin, le dirigeant russe, remonté comme une pendule après certains de ses joueurs. Et on imagine assez aisément que lorsqu’il prononce ces paroles, il a quelques noms en tête…