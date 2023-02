Zidane à l'OM, une vente et tout est possible !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sans club depuis son départ du Real Madrid il y a près de deux ans, Zinedine Zidane est toujours sur le marché des entraîneurs alors que son nom est évoqué au PSG, et à l'OM.

L’ancien entraîneur du Real Madrid ne manque pas de propositions. Ces dernières semaines, son nom a par exemple été associé à Manchester United tandis que l’été dernier, le Paris Saint-Germain a tout mis en œuvre pour le recruter… en vain. C’est finalement Christophe Galtier qui a été recruté par le Paris Saint-Germain à la suite du refus de Zizou et alors que la saison de Paris tourne au vinaigre, les premières rumeurs fleurissent déjà au sujet d’un renvoi de Galtier et d’une nouvelle offensive du club parisien pour Zidane. Mais sur le plateau du Canal Football Club, Samir Nasri a fait savoir que le Paris Saint-Germain perdait son temps en tentant de convaincre Zinedine Zidane. En effet, selon l’ex-milieu offensif de l’OM, il y a peu de chance que le champion du monde 1998 rejoigne la capitale.

Samir Nasri fait une annonce sur Zidane

Au contraire, Zinedine Zidane pourrait être très tenté par l’idée de rejoindre l’Olympique de Marseille, à condition toutefois qu’un projet extrêmement ambitieux l’attende en Provence avec un possible repreneur et un budget revu à la hausse. Car pour Zidane, il est clair qu’une aventure sur le banc de l’OM ne le laisserait pas insensible. « Avec un vrai projet, et des ambitions, si demain il y a un repreneur à l’OM avec un gros budget, Zinedine Zidane ira à Marseille. Le PSG, ce n’est pas une histoire de pression mais son club de cœur c’est Marseille. Paris, il y a eu des bruits. Mais il est vraiment Marseillais, il veut un club qui a compté pour lui comme c’est aussi le cas de la Juventus et du Real » a livré sur Canal + un Samir Nasri convaincu par le désir du champion du monde 1998 de rejoindre le club olympien.

Les Bleus, le rêve absolu de Zidane

Marseille, la Juventus Turin ou le Real Madrid semblent donc être les trois clubs privilégiés de Zinedine Zidane. Mais sur Canal, Robert Pirès a toutefois rappelé que la priorité de Zizou ces dernières semaines était bien l’Equipe de France, qu’il pensait prendre en mains après la Coupe du monde. Didier Deschamps a toutefois prolongé jusqu’en 2026, ce qui a mis fin au rêve de Zidane à court terme. « Lui ce qu’il voulait, c’était l’équipe de France. Bon, on le sait, ça ne sera pas possible puisque Didier repart sur quatre ans. Maintenant il faut qu’il change un peu de direction, en allant dans un club. Après il n’y a pas beaucoup de clubs qui peuvent 's’offrir’ Zizou » a ajouté Robert Pirès. Ce scénario semble donc lié à la possible vente de l'OM, un serpent de mer qui a toutefois repris un peu de crédit.

Et même si comme le répète depuis deux ans Thibaud Vézirian la vente de l'Olympique de Marseille est proche, tout n'est pas gagné pour le club phocéen. Reste en effet à voir où s’écrira l’avenir de Zinedine Zidane, lequel sera de nouveau l’un des entraîneurs les plus courtisés de la planète l’été prochain.Mais comme c’est le cas depuis plusieurs mois, l’ancien manager du Real Madrid sera exigeant quant à sa future destination. Car Zidane l’a rappelé il y a peu, lorsqu’il reviendra sur un banc, ce sera pour gagner et rien d’autre. L'OM peut-il lui offrir ce challenge en Europe ? De la réponse à cette question dépend l'avenir de ce doux rêve.