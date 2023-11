Zéro minute avec l'OM, il a la cote au mercato

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Ancien grand espoir de l'Olympique de Marseille, Pape Gueye est dans une impasse. Suspendu jusqu'en début décembre, le milieu de terrain reste toujours convoité par plusieurs équipes sur le marché des transferts.

L'hiver risque d'être plus chaud que prévu à Marseille. Avec le début de saison raté, le club de la cité phocéenne va certainement tenter de bousculer son effectif et de se montrer actif sur le marché des transferts. Pour faciliter certaines arrivées, des départs sont à prévoir, comme celui de Pape Gueye. Suspendu en raison de son transfert avorté à Watford, le joueur de 24 ans ne pourra pas faire son retour à la compétition avant le 10 décembre, à l'occasion d'un match face au FC Lorient, comptant pour la 16e journée de la Ligue 1. Toutefois, Pablo Longoria lui réserve assurément un avenir loin de l'OM. Car même s'il ne joue pas, Pape Gueye attire toujours la convoitise des clubs étrangers. Comme le Fenerbahçe qui a démontré un intérêt pour le vainqueur de la CAN 2022 selon les renseignements d'Ulusal Spor ou plus récemment le Borussia Mönchengladbach.

La Turquie, et maintenant l'Allemagne se plie à Pape Gueye

🚨 Pape Gueye serait dans le viseur d'un club de Bundesliga !



👉 Selon le journal Bild et Fabrizio Romano, le sénégalais pourrait être recruté par le Borussia Mönchengladbach en cas de départ de Manu Koné.



👉 Les Allemands observerait aussi Ibrahima Sissoko et Joris Chotard.… pic.twitter.com/AwTNXvUi8u — Peuple Olympien (@peupleolympien) November 21, 2023

Fabrizio Romano avance que le club allemand étudie les possibilités pour remplacer Manu Koné, qui risque de quitter la Bundesliga très prochainement pour signer dans un top club européen. Bild confirme l'information et explique qu'Ibrahima Sissoko et Joris Chotard sont également des pistes envisagées par le Borussia Mönchengladbach. Le Sénégalais est donc en concurrence avec d'autres joueurs du championnat de France. Pape Gueye est évalué à 10 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Une somme que les Phocéens seraient très heureux de recevoir en cas de départ de l'ancien milieu de terrain du FC Séville. L'avenir du joueur formé au Havre est peut-être intimement lié à celui de Manu Koné.