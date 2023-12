Aubameyang va être le Mbappé de l'OM selon lui

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Décevant lors de ses débuts sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang a clairement pris en consistance sur la fin de la première partie de saison. Si bien qu’il pourrait devenir l’une des stars de la Ligue 1 en 2024 ?

Arrivé à Marseille avec le statut de recrue phare du mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang avait la lourde tâche de succéder à Alexis Sanchez. Le Chilien ayant réussi à faire vibrer tout le Vélodrome sous les ordres d’Igor Tudor la saison passée, l’ancien joueur du Barça n’avait pas une mission facile à réaliser. Si dans un premier temps, il a failli en n’étant pas vraiment au niveau espéré par les suiveurs de l’OM, l'international gabonais a clairement changé de vitesse en cette fin d’année 2023. D’abord en étant l’acteur principal de la qualification de Marseille pour la phase finale de l’Europa League avec ses cinq buts. Mais aussi en étant décisif à tous les matchs de L1 ou presque depuis début décembre, avec quatre buts et quatre passes décisives en cinq matchs sur cette période-là. Autant dire qu’Aubameyang a réussi à retrouver son meilleur niveau. Et ce n’est que le début de la remontée en puissance de l’ancien Stéphanois, qui va marcher sur le championnat de France en 2024, d’après les dires de Walid Acherchour.

« Aubameyang va ramener Marseille sur le podium de la L1 »

🗣️💬 "Je pense qu'Aubameyang sera dans les 5 meilleurs joueurs Trophés UNFP à la fin de la saison."@walidacherchour donne un avis tranché sur l'international gabonais. pic.twitter.com/7UXZelkFXx — After Foot RMC (@AfterRMC) December 28, 2023

« Je pense qu'Aubameyang sera dans les cinq meilleurs joueurs des Trophées UNFP à la fin de la saison. C’est symbolique et anecdotique pour beaucoup de gens, mais pour la deuxième partie de saison, je pense qu’il a tout pour exploser sous le maillot de l’OM. Je pense qu’il va continuer sur sa dynamique de la fin de la première partie de saison. Et Aubameyang va ramener cette équipe de Marseille sur le podium de la L1 », a lancé, dans l’After Foot, le consultant de RMC, qui sait que l’OM aura besoin de son attaquant de 34 ans pour remplir ses grands objectifs de la deuxième partie de saison, que ce soit en L1, en Europa League ou en Coupe de France. Très à l’aise dans le 3-5-2 de Gennaro Gattuso aux côtés d’un autre attaquant axial, Aubameyang va devoir empiler les buts pour continuer de renverser le public marseillais et justifier aussi son énorme salaire.